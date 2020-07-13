إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 3 ملايين حالة

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، تجاوز عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 3 ملايين إصابة، وبلغ التعداد 3 ملايين و296599 حالة بزيادة قدرها 60469 حالة عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بمعدل 312 ليسجل 134884 وفاة.









وأوضحت المراكز الأمريكية، بحسب وكالة رويترز، أن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 يوليو مقارنة بالإحصاء السابق.









ولفتت الوكالة إلى أن أرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.



