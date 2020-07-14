يتنافس فيها المسلمون والمسيحيون.. صكوك الأضاحي تجمع أبناء الوطن في دمياط

كل عام وتحدد الوزارة قيمة الصك ويتم اخطار كل مديرية بالمحافظة بقيمة الصك ،فيتسابق المواطنون بشراء الصكوك من اجل مساعدة الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا.





مشروع صكوك الأضاحى يحول قيمته للمحتاجين والفقراء ،وفي محافظة دمياط ،أعلنت مديرية الاوقاف بدمياط ، عن قيمة صك الأضحية لهذا العام وهو 1800 جنيه وسيتم توصيلها الى مستحقيها ،حيث ان المشروع يأتى في اطار اهتمام وزارة الاوقاف بالبعد الاجتماعى ومساعدة الاسر الأولى بالرعاية.





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ومن جانبه صرح فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، ان المديرية لا تدخر أي مجهود وتقوم ببيع صكوك الأضاحي وتوردها لوزارة الأوقاف لتحولها للحوم اضاحي وتعيدها للفقراء والمحتاجين وتقوم المديرية بإستلامها وحفظها في الثلاجة وتوزيعها مباشرة علي مستحقيها في المحافظة ومراكزها.





وأطلقت مديرية الأوقاف بدمياط ، مبادرة لتوزيع وتوصيل صكوك بيع اللحوم للأضاحى في القرى والمدن المختلفة، بسعر الصك ١٨٠٠ جنيه.





ودعا مدير أوقاف دمياط ، رجال الأعمال والمتطوعين إلى المشاركة في مبادرة تقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتا الى أن المديرية تشارك بكامل قوتها في جمع الأضاحي.