يتنافس فيها المسلمون والمسيحيون.. صكوك الأضاحي تجمع أبناء الوطن في دمياط

"صك الأضحية" مبادرة تطلقها وزارة الاوقاف كل عام وتحدد الوزارة قيمة الصك ويتم اخطار كل مديرية بالمحافظة بقيمة الصك ،فيتسابق المواطنون بشراء الصكوك من اجل مساعدة الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا.
مشروع صكوك الأضاحى يحول قيمته للمحتاجين والفقراء ،وفي محافظة دمياط ،أعلنت مديرية الاوقاف بدمياط ، عن قيمة صك الأضحية لهذا العام وهو 1800 جنيه وسيتم توصيلها الى مستحقيها ،حيث ان المشروع يأتى في اطار اهتمام وزارة الاوقاف بالبعد الاجتماعى ومساعدة الاسر الأولى بالرعاية.
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ومن جانبه صرح فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، ان المديرية لا تدخر أي مجهود وتقوم ببيع صكوك الأضاحي وتوردها لوزارة الأوقاف لتحولها للحوم اضاحي وتعيدها للفقراء والمحتاجين وتقوم المديرية بإستلامها وحفظها في الثلاجة وتوزيعها مباشرة علي مستحقيها في المحافظة ومراكزها.
وأطلقت مديرية الأوقاف بدمياط
، مبادرة لتوزيع وتوصيل صكوك بيع اللحوم للأضاحى في القرى والمدن المختلفة، بسعر الصك ١٨٠٠ جنيه.
ودعا مدير أوقاف دمياط ، رجال الأعمال والمتطوعين إلى المشاركة في مبادرة تقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتا الى أن المديرية تشارك بكامل قوتها في جمع الأضاحي.
وأوضح أن العام كان مختلفا في بيع الصكوك حيث ساهم الكثير من الاخوة المسيحيين في شراء الصكوك وهذا العام ايضا اعلن الاخوة المسيحيين مشاركتهم في شراء صكوك الاضاحى كمساهمة منهم في مساعدة الاسر الاكثر احتياجا.
ومن جانبه صرح القمص بندلمون بشري، كاهن كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط ، ان مشاركة المسيحيين للمسلمين في شراء صكوك الاضاحى ماهو الا دليل على انهم اخوة ولا فرق بين مسلم ومسيحى ،قائلا نحن نعبد ربا واحدا وواجبنا اننا نساعد الفقراء ونقدم لهم كافة الدعم المطلوب والمتاح .
وأشار الى ان المسيحيين اعتادوا شراء الصكوك منذ العام الماضي وسيتم شراؤها هذا العام لصالح الفقراء والاسر الاكثر احتياجا ،كما سيتم عمل الدعايا اللازمة لبيع صكوك الأضاحي عن طريق التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية والأصدقاء والمعارف لبيع أكبر قدر من الصكوك لصالح الفقراء وذلك بالتنسيق مع مديرية الاوقاف بدمياط ورجال المجتمع المدنى بدمياط.
وتابع انه اعتاد ان يشارك المسلمين في كافة فعاليتهم للتأكيد على انهم يد واحدة ويعيشون كمجتمع واحد دون تفرقة.