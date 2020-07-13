امتحانات طلاب الدراسات العليا بتربية نوعية عين شمس.. 29 أغسطس

قال الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، أنه تمت موافقة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على بدء امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الربيعي 2020 للإمتحانات النظرية التطبيقية بداية من يوم السبت الموافق 29 / 8 / 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 10 / 9 / 2020





وأضاف عميد تربية نوعية عين شمس في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سوف تبدأ جميع الامتحانات النظرية بداية من الساعة التاسعة صباحا على أن يكون زمن الامتحان النظري لا يزيد عن ساعتين.







وأشار الدكتور اسامة إلي أنه بالنسبة للإمتحانات التطبيقية سوف تبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف على أن يكون زمن الامتحان لا يزيد عن ثلاث ساعات لجميع أقسام الكلية.







