معاينة موقع أرض تبرع به أهالى ادفو لبناء مدرسة

قامت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة موقع قطعة أرض لبناء مدرسة تبرع بها الأهالى بإدفو بأسوان حيث شارك العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وضع اللمسات الأولى فى إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية الدومارية بالكلح شرق .





وقامت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة موقع المدرسة التي تبرعت بها عائلة بقرية الدومارية حيث كانت قد طلب هيئة الأبنية التعليمية بتوفير مكان لبناء مدرسة جديدة.









وكانت هذه اللفتة الطيبة من ورثة المرحوم محسب على السقلى الذين أبدوا استعدادهم الكامل بالتبرع بقطعة أرض لبناء المدرسة صدقة جارية على روحه الطاهرة .









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وقد رافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أثناء الزيارة صلاح برباوى وعلاء الدين حسين نواب رئيس الوحدة المحلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية الكلح شرق وسكرتير وموظفي الأملاك بالوحدة ومهندسى هيئة الأبنية التعليمية.









وتقدم العميد محمد البنا بشكره وتقديره لآل السقلى على هذا العمل الطيب وقيامهم بالتبرع وتوفير أرض لبناء مدرسة خاصة فى ظل عدم وجود أراضى أملاك دولة فى تلك المنطقة والحاجة الماسة لإقامة مدرسة.







