العثور على جثة طالب جامعي بترعة الإبراهيمية فى المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ديرمواس جنوب المنيا من انتشال جثة طالب جامعي غرق منذ 3 ايام بترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بأسيوط حتي جرفة التيار المائي وتم انتشال جثتة.





تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مركز ديرمواس علي جثة طافية بترعة الإبراهيمية وعلي الفور تم إبلاغ ضباط المركز برئاسة الرائد أحمد الصفتي رئيس المباحث ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت معاون المباحث وقوات الإنقاذ النهري لفحص البلاغ وانتشال جثة الغريق





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