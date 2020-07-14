طلاب الثانوية العامة يتسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية اليوم لحلها منزليا

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 نائب وزير التعليم ، أن لجان امتحانات الثانوية العامة سوف تشهد اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية للطلاب ليتم الاجابة عنها في المنازل ، تنفيذا لتعليمات وزير التعليم الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.









اقرأ أيضا | التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة بوقت إضافي في حالة تأخر توزيع الامتحان









وأوضح حجازي أنه سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية .









وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، على أن توزيع كراسات امتحان التربية الوطنية ، لن يتم إلا بعد التأكد من تسليم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسليم الكراسات الخاصة بالتربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، والتي لم يقم بعض الطلاب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.









وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .







