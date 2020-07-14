طلاب الثانوية العامة يتسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية اليوم لحلها منزليا

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 نائب وزير التعليم ، أن لجان امتحانات الثانوية العامة سوف تشهد اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية للطلاب ليتم الاجابة عنها في المنازل ، تنفيذا لتعليمات وزير التعليم الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.
وأوضح حجازي أنه سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية .
وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، على أن توزيع كراسات امتحان التربية الوطنية ، لن يتم إلا بعد التأكد من تسليم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسليم الكراسات الخاصة بالتربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، والتي لم يقم بعض الطلاب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.
وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .
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وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.