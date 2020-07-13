فرنسا: هناك وحدة بين دول أوروبا ضد سياسة أردوغان

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم أكد وحدة الموقف بين أعضاء أوروبا إزاء تركيا.





وأضافت الخارجية الفرنسية، أن الاجتماع الأوروبي أظهر دعم قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية وانتهاكاتها في المتوسط.



وكان الاتحاد الأوروبي، أكد اليوم أن التحركات التركية في شرق المتوسط تنتهك سيادة الدول، موضحا أن هناك مقترحات لفرض عقوبات على أنقرة من أجل وقف تصرفاتها في شرق المتوسط.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لديه عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.

وطالب أنقرة باحترام التزاماتها بموجب مخرجات برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا، فضلا عن المشاركة في دفع جهود الحل السياسي في البلاد.