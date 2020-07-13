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ساحة رأي

هدير فتاح تكتب: لن يضيعنا الله

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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ما دام فينا قرآنه العظيم وما دامت فينا سنة رسوله الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ما دام فينا حافظ لكتاب رب العالمين، ما دام فينا متبع للسنة يمشى على خطى حبيب الرحمن سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ما دام فينا من يؤدي ما كلفه الله به من عبادات من صلاة وصيام، ما دام فينا من يحرص على إخراج زكاته كما أمره الإسلام بل ويتصدق على كل من يحتاج بشتى أنواع أنواع الصدقات، لن يضيعنا الله ما دام فينا الإنسان ذو القلب الرحيم يرحم اﻹنسان والحيوان ويحنو ويرق قلبه على الضعفاء، ويحزن ويغضب إذا رأى أذى لحق بغيره من الناس وسائر المخلوقات.


لن يضيعنا الله ما دمنا نخاف على بعضنا البعض وعلى كل من نحب ونخاف عليهم، لن يضيعنا الله ما دام فينا من يحب لغيره ما يحب لنفسه، من يحب الخير للغير، لن يضيعنا الله ما دام فينا من يساعد غيره دون أن يفكر فى نفسه أو لما قد يلحق به من أذى بهذه المساعدة، لن يضيعنا الله ما دام فينا البار لوالديه، الواصل لرحمه، من يساعد جاره ويتفقد أحوال من يحيطون به، لن يضيعنا الله ما دام فينا من إذا دعى لنفسه تذكر بدعائه كل من يحب ودعا بدعوته لسائر المسلمين، لن يضيعنا الله ما دام فينا من يحسن الظن بالآخرين من يلتمس العذر لغيره، لن يضيعنا الله ما دام فينا من لا يستغل الأزمات ويحتكر ما يحتاج إليه الناس، لن يضيعنا الله ما دام فينا صاحب القلب الطيب والنية الصافية من يتعامل بتلقائية دون تجمل أو تصنع.


لن يضيعنا الله ما دام فينا من لا يسكت على مشاهدة أذى يلحق بإنسان أو حتى بحيوان صاحب القلب الرقيق، لن يضيعنا الله ما دام فينا من يسامح ويغفر لمن أخطأ بحقه، لن يضيعنا الله ما دام فينا من تدمع عيناه بفرحة، من يضيق صدره ويحزن لحزن من يحبهم، من يتأثر بسماع قصة فيعيش معها فيعيش الكثير من المشاعر من خلالها،لن يضيعنا الله ما دمنا نحسن الظن به سبحانه، لن يضيعنا الله ما دامت قلوبنا تخفق بحبه سبحانه وتعالى وحب رسوله الكريم وحبنا بعضنا لبعض ولسائر المسلمين، لن يضيعنا الله ولن نترك أنفسنا لليأس والاكتئاب والهم والحزن والغم واﻹحباط.


لذا فلنعش بالثقة فى الله باليقين و بقوة الإرادة، بالحب والأمل والتفاؤل، بحسن الظن بالله، باطمئنان القلب وراحة الفكر بأنه سبحانه وتعالى سيرفع عنا ما نحن فيه من وباء وبلاء وسيكشف برحمته عنا هذه الغمة وبأنه سبحانه وتعالى سيحفظنا وسائر المسلمين ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وسنعود بقلوب بيضاء نقية تحب الخير للغير .

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