معتز الخصوصى يكتب: «الأسمرات 3».. محدش هيعايرنا تانى بفقرنا

العشوائيات قنبلة موقوتة فى مصر ظلت تهدد مجتمعنا منذ سنوات طويلة، نظرا لخطورتها على المجتمع وتأثيرها على الشكل الحضارى لمصر، حتى أصبحت المناطق العشوائية تدق ناقوس الخطر لأنها تحرم المواطن من أن يحيا حياة كريمة وتجعله وكأنه منعزل تماما عن البلد ناقم عليها وليس لديه أى إنتماء لها، الأمر الذى يتنافى تماما مع ما نص عليه الدستور بأن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.





ولم يغفل الرئيس السيسى بحسه الوطنى والإنسانى قضية العشوائيات والتى تعد من أخطر القضايا فى مجتمعنا ، حيث تحدث الرئيس عن مشكلة العشوائيات فى عام 2016 خلال افتتاح مؤتمر "رؤية مصر 2020" والذى أكد فيه أن 50 % من مساحة مصر عبارة عن عشوائيات ، قائلا: " وبعدين نيجى نتكلم عن العدالة الاجتماعية وهما بيصوروا العشوائيات فى التليفزيون بره مصر عشان يقولوا فين الحكومة وفين الدولة المصرية ..بيعايرونا بفقرنا بس انا مش هسكت".





مقولة الرئيس السيسى الشهيرة "بيعايرونا بفقرنا بس انا مش هسكت" كانت بمثابة نقطة تحول لإعطاء الرئيس الضوء الأخضر لفتح ملف العشوائيات فى مصر ، كما أنها كانت تحدىا كبيرا أمامه للقضاء على كل الأماكن العشوائية من مصر وإجلاء القاطنين بها إلى مساكن بديلة آدمية تليق بكرامتهم وتمنحهم الحق فى أن يحيوا الحياة الكريمة مثل أى مواطن مصرى ، وعلى الفور كان تحرك الرئيس فى إنشاء عدد من مشروعات الإسكان لكى تكون بمثابة طوق النجاة للقاطنين فى هذه المناطق العشوائية.





بشائر الخير والأسمرات يعتبرا من أهم المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى لتوفير مساكن بديلة لسكان المناطق العشوائية لتعويضهم عما تضرروا منه طوال فترة حياتهم ، هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية الأخرى التى تم افتتاحها لنقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية تليق بهم ، ولم يكتف الرئيس بذلك ، حيث استكمل أمس مشروعاته القومية بافتتاح مشروع حى الأسمرات 3 والذى يعد من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات والتى توفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية.





ولعل الرسالة تكون قد وصلت إلى كل من كان يعايرنا بالفقر والعشوائيات ويعتبروها وصمة فى جبين مصر بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الرئيس السيسى و تطرقه إلى قضية تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة ادمية لسكان هذه العشوائيات ، والتى لم يتناولها أى رئيس سابق خلال فترة حكمه ، الأمر الذى يؤكد كل يوم بأن الرئيس السيسى له نظرة مستقبلية لما هو أفضل لصالح البلد.





وبعد متابعتى لتصريحات المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات والتى أعلن فيها عن أنه سيتم القضاء على المناطق غير الآمنة فى عام 2020 والقضاء على المناطق العشوائية أيضا فى عام 2030 ، كل ذلك يجعلنا أمام بارقة أمل بمستقبل مشرق لمصر ، ويؤكد على أننا إذا أردنا أن نحقق أى إنجاز نستطيع تحقيقه بإرادة وعزيمة الشعب المصرى الذى عرف على مر السنين بصلابته وعزيمته وتحمله لكل الظروف التى تمر بها البلاد من أجلها.





وأكبر مكسب سنحققه من ملف تطوير العشوائيات هو أننا سنحول سكان هذه المناطق العشوائية من مواطنين ناقمين على أوضاع البلد بعد تهميشهم خلال الفترة الماضية وعدم الإهتمام بأحوالهم إلى مواطنين لديهم انتماء شديد لهذا البلد بعد شعور القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى بأن الحفاظ على كرامتهم هو مسئولية هذه البلد التى تحضنهم والتى من واجبها عليهم أن توفر لهم حياة كريمة ومناخ صحى فى هذا المجتمع والذين أصبحوا جزء أساسى منه بعد إنعزالهم عنه على مدار السنوات الماضية.





من منا بلا أخطاء ولكن علينا أن نصحح الخطأ إذا وجدناه وألا نتمادى فيه ، وهذا ما فعله الرئيس السيسى حينما وضع يده على مشكلة العشوائيات التى ظلت تؤرق المجتمع المصرى على مدار العقود السابقة ، واستطاع بحنكته السياسية ووطنيه أن يبدأ فى تطوير ملف العشوائيات ، والتى نجح فيها بإقتدار، ولم يكن هذا غريبا عليه بإعتباره مواطن مصرى عاش على أرض هذه البلد وكان على دراية بالمشاكل التى يعانى منها الشعب.



