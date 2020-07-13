استشارى نفسي: الإنجازات التى تحققت منذ سنوات في مصر تعد مصدرا للسعادة.. فيديو

أكد دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أن مصدر السعادة مختلف على مستوى كل شخص والسعادة الحقيقية هي التى تزيد من تفاؤل الشخص.





وأضاف فرويز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن المشروعات والإنجازات التى تحققت منذ سنوات في مصر تعد مصدرا للسعادة.





وتابع استشاري الطب النفسي أن هناك نمطا من الشخصيات من يبحث عن الحزن والنكد والكآبة ويلجأ إلى السعادة الكاذبة عن طريق المواد المخدرة.



