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رياضة

الشوط الأول .. مانشستر يونايتد يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى نادي مانشستر يونايتد، الشوط الأول من مباراته أمام نادي ساوثهمبتون، متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أرمسترونج التسجيل لساوثهمبتون في الدقيقة الثانية عشر، بعد خطأ من الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة، لكن ماركوس راشفورد استطاع تعديل النتيجة بإضافته الهدف الأول للمانيو في الدقيقة 20.

وبعدها مباشرة، و في الدقيقة 22، أضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ساوثهمبتون المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.
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