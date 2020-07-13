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ديني

كم مرة اعتمر النبي في شهر ذي القعدة؟.. الأزهر يجيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:36 م
كم مرة اعتمر النبي
كم مرة اعتمر النبي في شهر ذي القعدة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر ذي القعدة هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها تشريفًا لها.


وأوضح المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن شهر ذي القعدة سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية.



وتابع: ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالىٰ: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...» (البقرة: 194)،
والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.


وواصل: العمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي -صلى الله عليه وسلم- الأربعة كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].


وأكد مركز الأزهر أن شهر ذي القَعدة أحد الأشهر الحُرُم، وهي 4 أشهر هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمُحرَّم، ورجب، الواردة في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (التوبة: 36).
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