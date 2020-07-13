كم مرة اعتمر النبي في شهر ذي القعدة؟.. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر ذي القعدة هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها تشريفًا لها.









سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية. وأوضح المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن شهر ذي القعدة









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وتابع: ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالىٰ: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...» (البقرة: 194)،

والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.









وواصل: العمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي -صلى الله عليه وسلم- الأربعة كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].







