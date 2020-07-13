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نهاد أبوالقمصان: نحن أمام نقطة تحول كبيرة في خصوصية البيانات بشأن ظاهرة التحرش.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:25 م
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
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إبراهيم القادري
قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إننا اليوم أمام نقطة تحول كبيرة كما أن فكرة خصوصية البيانات الخاصة بظاهرة التحرش في المجتمع كانت من الأمور التي نسأل عليها.

وأضافت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن هناك كثيرا من الشكاوى والبلاغات التي أتت إلينا وكان هدفهم الأول هو خصوصية البيانات وكيفية مناقشتها والتحقق منها بالشكل السري المطلوب.

وأوضحت أبو القمصان ، أن قضية التحرش هي قضية شرف ويتم وضعها في سجل الشخص الذي سيحكم عليه وأكدت أن هذه العقوبة تظل مع صاحبها طوال العمر.

وتابعت أن المتحرشين كانوا يواصلون الضغوط على الفتيات حتي لا يقومن بالتقدم ببلاغات وأكدت استجابة النائب العام ووزير العدل إلي هذا الأمر هذا يطمئننا جميعنا.

وأكملت أن استجابة الدولة إلى مطلب الخصوصية يعتبر نقطة فارقة وليس علي مستوي المصري فقط ولكن علي المستوى العربي أيضا.


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