صدى البلد داخل مركز بلازما الدم.. متبرع: لم تظهر أي أعراض لفيروس كورونا أثناء الإصابة.. والتزموا الكمامات

تجول موقع صدى البلد الإخباري، داخل مركز خدمات نقل الدم القومي، بالعجوزة، المعني بتوفير الدم وبلازما الدم، التي يتم سحبها بأحدث الأجهزة.





وقال المتبرعون بلازما الدم، أيمن.م، إن أعراض فيروس كورونا المستجد لم تظهر عليه، رغم إصابته بالفيروس.









وأكد أيمن في تصريحات لصدي البلد، أنه لا يعلم من أين جاءت له الإصابة، ولكن غاليا أثناء استقلاله وسائل المواصلات.





وأوضح: أنه ليطمئن علي نفسه قام بعمل تحاليل pcr، مسحات فيروس كورونا المستجد، وجد إيجابية التحاليل للفيروس.





وأشار أيمن، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعزله، حتي ظهرت سلبية التحاليل لفيروس كورونا المستجد.









مضيفا: أنه فور تعافيه قام بالتنسيق مع مركز خدمات نقل الدم القومي بالعجوزة، للتبرع ببلازما الدم، لمساعدة مصابين فيروس كورونا.









ونصح بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الكحولية، والابتعاد عن الازدحام.







