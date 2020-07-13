وزير الخارجية: نأسف لانتهاء الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق.. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية, إننا نأسف لانتهاء الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلي اتفاق.





وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية, أن مصر قدمت الكثير من المرونة والتفهم للقضايا المرتبطة بسد النهضة حتي يتم الوصول إلي حل يرضي الجميع.





وتابع وزير الخارجية, أننا كنا نتطلع أن يكون هناك تغير في بعض المواقف في مفاوضات سد النهضة ولكن انتهت المفاوضات دون الوصول لاي اتفاق.





وأوضح سامح شكري، ظلت المواقف علي ما هي عليها ولم نصل إلي أي اتفاق جديد في قضية أزمة سد النهضة.





وأشار إلي أن هناك مسارا تم تحديده من قبل مكتب الاتحاد الأفريقي علي مستوي القمة علي أن تسير المفاوضات لمدة أسبوعين يتلقي رئيس المفوضية تقريرا في منتصف الطريق ثم تقريرا نهائيا ترفعه الدول الثلاثة في نهاية المفاوضات.