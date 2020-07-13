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تعليم

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تقدم عددا من الورش الإلكترونية لطلابها .. تفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:35 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من الورش لطلابها لتنمية قدراتهم خلال الإجازة الصيفية. 

وأعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقامة ورشة عمل جديدة لطلابها بعنوان Cyber Security Essential (Free Course)، اتصال العالم بشبكة الإنترنت حاليا بقى أكثر عرضة للهجمات السيبرانية. 


وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كورس Cyber Security Essential هتتعلم فيه ازاي ممكن تحمي خصوصيتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي". 

وتابعت" ده غير اكيد المعلومات وخبرات هتكتسبها  من محترفين واساتذة المجال اللي هتساعدك تواجهه كتير من تحديات  الشركات والمؤسسات الحكومية والتعليمية في عصرنا الحالي".

وأوضحت محتوى البرنامج:

• تعلم معنى الأمن السيبراني وتأثيره المحتمل عليك.

• التعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا.

• اكتساب رؤى متعمقة حول كيفية حماية الشركات لعملياتها من الهجمات.

• اكتشف أحدث توجهات التوظيف والسبب وراء النمو المتواصل في مجال الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن مدة الكورس 15 ساعة، وهو أونلاين والمستوى المتقدم  للمبتدئين، بينما اللغة "الانجليزية"، ولكل من يريد التعرف أكثر عليه ملئ ال application وسيرسل له إيميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه.

ولتفاصيل الكورس المجاني عبر هذا الرابط:

بينما أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون جديد مع شركة سيسكو العالمية  بالتعاون مع مبادرة #ادرسفيمصر التدريب الدولى "مجاني" شهادة حصرية ومتميزة في مجال أمن المعلومات لمساعدة الطلاب  والخريجين  في توجيههم لسوق العمل من خلال شهادة Technology Security Literacy.


وتضم برنامجين هما:

1-Introduction to Cybersecurity certificate:- 


2-Cyber Security essential:-


ووجهت المهتمين ممن يريدون التعرف بشكل اكبر بملئ ال application، وهو ايميل من يوم 17\18-7 فيه تفاصيل الكورس المجاني:


وأوضحت أنه من الممكن مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات عبر الرابط التالي:


كما أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقامة ورش لطلابها بعنوان  Cyber Security Essential لتعلم كيفية حماية الخصوصيتة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "Cyber Security Essential (Free Course).. اتصال العالم بشبكة الإنترنت حاليا بقى أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.. كورس Cyber Security Essential هتتعلم فيه ازاي ممكن تحمي خصوصيتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي". 

وتابع: "ده غير اكيد المعلومات وخبرات هتكتسبها  من محترفين واساتذة المجال اللي هتساعدك تواجهه كتير من تحديات  الشركات والمؤسسات الحكومية والتعليمية في عصرنا الحالي".

واوضحت أن محتوى البرنامج:

• تعلم معنى الأمن السيبراني وتأثيره المحتمل عليك .

• التعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا .

• اكتساب رؤى متعمقة حول كيفية حماية الشركات لعملياتها من الهجمات .

• اكتشف أحدث توجهات التوظيف والسبب وراء النمو المتواصل في مجال الأمن السيبراني .


بينما أشارت إلى بعض المعلومات عن  الكورس  وهي :


- مدته  15 ساعة 

- المستوى المتقدم :  للمبتدئين 

- اللغة : English

- المكان : Online


واستكملت: "لو مهتم و عايز تعرف اكتر املئ ال application ده و هيجيلك ايميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه تفاصيل الكورس المجاني".
https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9
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