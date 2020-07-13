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منوعات

انتشال بقرة من شلال بطائرة هليكوبتر تابعة للسلاح الملكي الإنجليزي.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

في مشهد مدهش،  نقلت بقرة سقطت في شلال طوله  150 قدمًا، بمدينة  كمبريا الإنجليزية، جوًا إلى مكان آمن بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو الملكي بعد خمسة أيام من وجدها هناك.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، بدأت القصة، عندما لاحظ المزارع مارتن سميث ، 27 عامًا ، أن أحد أبقاره الستين قد اختفت في 6 يوليو وبدأ في البحث عنها.


وجد في النهاية بقرته المفقودة في قاع شلال كرمل لين بالقرب من جيزلاند بالقرب من الحدود بين كمبريا ونورثمبرلاند.


وأفادت الصحيفة، أنه تم إطلاق العديد من محاولات الإنقاذ خلال الأسبوع قبل استدعاء سلاح الجو الملكي لمساعدة البقرة المتعثرة.


 فيما قامت طائرة هليكوبتر من طراز Puma تعمل بواسطة السرب 28 بنقل البقرة جوًا إلى بر الأمان.



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