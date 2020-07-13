نعمل بجد للحفاظ على مصالحنا .. سامح شكري: مجلس الأمن يستطيع أن يتخذ إجراءات بحكم مسئولياته

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مجلس الأمن مطلع على آخر تطورات المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة الأمن





وأضاف سامح شكري في تصريحات تليفزيونية: " مجلس الأمن منظمة دولية ومسؤوليته الحفاظ على الأمن والسلم الدولي، ويستطيع أن يتخذ إجراءات بحكم ميثاق الأمم تراعي هذه الاعتبارات". المتحدة





وتابع سامح شكري: "مؤسسات الدولة تعمل باجتهاد وجد ورؤية واضحة للحفاظ على مصالح مصر المائية".





وأكمل سامح شكري:" مصر تسعى إلى اتفاق يلبي أهداف الدول الثلاثة ويفتح افاق التعاون بين الدول الثلاث".





ولفت سامح شكري: "للاسف لم يحدث تطور ملموس في المواقف يؤدي إلى اتفاق"، مضيفا: "مصر اثبت وجود إرادة سياسية ورغبة في التوصل إلى اتفاق وتفاعلها مع كل الأطروحات".