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توك شو

نعمل بجد للحفاظ على مصالحنا .. سامح شكري: مجلس الأمن يستطيع أن يتخذ إجراءات بحكم مسئولياته

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:26 م
سامح شكري
سامح شكري
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هاني حسين
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مجلس الأمن مطلع على آخر تطورات المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة.

وأضاف سامح شكري في تصريحات تليفزيونية: " مجلس الأمن منظمة دولية ومسؤوليته الحفاظ على الأمن والسلم الدولي، ويستطيع أن يتخذ  إجراءات بحكم ميثاق الأمم المتحدة تراعي هذه الاعتبارات".

وتابع سامح شكري: "مؤسسات الدولة تعمل باجتهاد وجد ورؤية واضحة للحفاظ على مصالح مصر المائية".

وأكمل سامح شكري:" مصر تسعى إلى اتفاق يلبي  أهداف الدول الثلاثة ويفتح افاق التعاون  بين الدول الثلاث".

ولفت سامح شكري: "للاسف لم يحدث تطور ملموس في المواقف يؤدي إلى اتفاق"، مضيفا: "مصر اثبت وجود إرادة سياسية ورغبة في التوصل إلى اتفاق وتفاعلها مع كل الأطروحات".
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