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أخبار البلد

رغم الأزمات..الفلاحين: أسعار الدواجن شهدت استقرارا كبيرا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن صناعة الدواجن أنجح الصناعات الزراعية بمصر مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي لمصر من الدواجن ووجود فائض يصلح للتصدير.

وأشار " أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد " إلي أن أسعار الدواجن شهدت استقرار كبير رغم كل الأزمات حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالمزارع سعر يتراوح بين22-23 جنيها للكيلو ولا يتعدي سعرها للمستهلك 27جنيها  للكيلو  .

وأضاف " نقيب الفلاحين " أن مصر تنتج نحو1.3 مليار طائر سنويا بالإضافة الي 13مليار بيضة تكفي الاستهلاك المحلي وتحقق فائض يصلح للتصدير ويعمل بهذا القطاع نحو 5.5 مليون عامل يعملون في صناعة الدواجن.

وأكد أن عدد مزارع الدواجن تصل لنحو 47 ألف مزرعة بخلاف تربية الدواجن في بيوت الفلاحين ولا يتعدى استهلاك مصر سنويا اكثر من700 الف طن 
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