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برلمان

تعرف على ضوابط الدعايات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:04 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعايا الانتخابية لمجلس الشيوخ، والمقرر إجرائها يومي 11 و 12 أغسطس المقبل.

وجاءت الضوابط كما يلي:

- تبدأ الحملة الانتخابية في ذات يوم إعلان القائمة النهائية للمشرحين يوم 26 يوليو وتستمر لمدة 14 يوما.

-  وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات

-  يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله

- على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره

- كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب

- يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الإنفاق

- يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية

- تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين ويكون ذلك تحت إشرافها

- - ويبدأ الصمت الانتخابي 8 أغسطس المقبل

- ويلتزم المرشحون خلال تلك الفترة بالتوقف تماما عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها

- حيث يحظر القانون على المترشحين عمل دعاية لأنفسهم فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية
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