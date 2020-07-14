تعرف على ضوابط الدعايات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعايا الانتخابية لمجلس الشيوخ، والمقرر إجرائها يومي 11 و 12 أغسطس المقبل.





وجاءت الضوابط كما يلي:







- تبدأ الحملة الانتخابية في ذات يوم إعلان القائمة النهائية للمشرحين يوم 26 يوليو وتستمر لمدة 14 يوما.





- وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا





- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات





- يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله







- على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره





- كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب





- يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الإنفاق





- يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية





- تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين ويكون ذلك تحت إشرافها





- - ويبدأ الصمت الانتخابي 8 أغسطس المقبل





- ويلتزم المرشحون خلال تلك الفترة بالتوقف تماما عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها





- حيث يحظر القانون على المترشحين عمل دعاية لأنفسهم فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية