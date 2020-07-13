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رياضة

لنا الأولوية.. الاتحاد التونسي يحسم موقفه النهائي من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أمين موقو عضو مجلس ادارة الاتحاد التونسي عن موقف تونس من استضافة باقي مباريات دوري أبطال افريقيا خلال الفترة المقبلة خاصة عقب اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات.


وأكد موقو في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن تونس لها الاولوية والأحق في استضافة البطولة خاصة أنها كانت المرشح الثاني بعد الكاميرون، مشددا على ان الاتحاد الافريقي " الكاف " لم يراسل الجامعة التونسية في هذا الشأن.




وأضاف أمين موقو أن الاتحاد سينتظر ليرى التوجه العام لـ الاتحاد الافريقي خلال الفترة المقبلة خاصة عقب اعتذار الكاميرون منذ عدة ايام ليقرر امكانية ارسال خطاب في هذا الشأن، مشددا  على ان المجال الجوي التونسي اصبح مفتوحا.


أما عن امكانية وجود جماهير حال تمت استضافة بطولة دوري ابطال افريقيا فأكد أن الامر لم يتم حسمه حتى الان، مشيرا الى ان الامر سابق لأوانه حيث ان البطولة ستقام في شهر سبتمبر المقبل.


وأضاف أن الدوري التونسي سيعود يوم 15 اغسطس بعدد محدود للغاية او بدون جماهير نهائيا.
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