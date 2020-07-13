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فن

بإطلالة كلاسيكية .. نور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة نور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية. 

وكتبت نور على الصورة قائلة " يُسمح لك بأن تكون الاثنين تحفة وتقدم أعمالا ناجحة في نفس الوقت 🎇


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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور  مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، محمد جمعه، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".

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