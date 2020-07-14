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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بمنع دفن ضحية كورونا بالدقهلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:58 ص
محكمة جنايات أمن
محكمة جنايات أمن الدولة العليا
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قسم الحوادث
تنظر اليوم، محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا من أهالي قريتي البهو وشبرا البهو التابعتين لأجا في الدقهلية، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

والقضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ.


وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، صدق على أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة، بينهم 17 هاربًا وهاربه.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، عرض السلم العام للخطر، بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.

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