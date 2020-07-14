شام كردي تتغنى بروائع الراحلة سعاد محمد بدار الأسد للثقافة بسوريا

أحيت المطرية السورية شام كردي أمسية طربية بمشاركة فرقة (قصيد) بقيادة المايسترو كمال سكيكر لتكريم المطربة الراحلة سعاد محمد في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق،وذلك ضمن مشروعها الفني التكريمي للمطربات العربيات الراحلات.





واختارت شام في أمسية اليوم برنامجًا منوعًا من أغاني المطربة الراحلة الوجدانية والعاطفية والوطنية إضافة إلى دور (أنا هويت) لسيد درويش والذي تميزت الراحلة بأدائه.





وأدت المغنية شام مجموعة من الأغاني التي عمل على توزيعها موسيقيًا الموسيقي سكيكر منها مظلومة يا ناس ألحان محمد محسن وبقى عايز تنساني ألحان الموسيقار الراحل فريد الأطرش ووحشتني ألحان خالد الأمير وأوعدك ألحان محمد سلطان.





يذكر أن المغنية شام كردي بدأت مسيرتها الفنية منذ الصغر وانطلقت لعالم الفن من مشاركتها بنادي الهواة على إذاعة دمشق عام 1998 وقدمت بعدها أغاني عدة لمصلحة هيئة الإذاعة والتلفزيون وشاركت في العديد من الشارات التلفزيونية الدرامية وتعمل حاليًا على تقديم عدة أمسيات تكريمية بدار الأسد وكان أولها للمطربة الرحالة ربا الجمال وبعدها فايزة أحمد ومها الجابري وفاتن حناوي.





أما فرقة (قصيد) فتقدم الأعمال الغنائية العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص بلغة هارمونية أوركسترالية مع الحفاظ على طابعها وهويتها وتأسست عام 2008 من خريجي وطلاب المعهد العالي للموسيقا.