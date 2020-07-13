أخبار البرلمان | عقوبات ضد الكتابة على النقود الورقية.. وتحرك عاجل لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 12 يوليو:
تصل للحبس.. البرلمان: تجريم الكتابة على النقود بعقوبات رادعة
عمرها الافتراضي 3 أضعاف النقود الورقية.. مميزات العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات
أبو شقة: إعلان أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بشكل نهائي خلال ساعات
تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم
تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان
نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد
فصلها عن الهيئة العامة.. مقترح بنقل تبعية الطرق الداخلية للوحدات المحلية
هل تلغى العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات نظيرتها الورقية؟.. نائب محافظ البنك المركزى يجيب
نواب اللجنة الاقتصادية يوافقون على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي
تصل للحبس.. البرلمان: تجريم الكتابة على النقود بعقوبات رادعة
عمرها الافتراضي 3 أضعاف النقود الورقية.. مميزات العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات
أبو شقة: إعلان أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بشكل نهائي خلال ساعات
تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم
تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان
نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد
فصلها عن الهيئة العامة.. مقترح بنقل تبعية الطرق الداخلية للوحدات المحلية
هل تلغى العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات نظيرتها الورقية؟.. نائب محافظ البنك المركزى يجيب
نواب اللجنة الاقتصادية يوافقون على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي