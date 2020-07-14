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حوادث

اليوم.. محاكمة ممدوح حمزة فى نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:04 ص
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية لسماع الشهود، وأمرت بإدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر .


ونسبت النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لممدوح حمزة ارتكاب جريمة ارهابية واستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " ومقاومة السلطات اثناء نأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.
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