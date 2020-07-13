سويسيداد يفوز وخيتافي يتعادل إيجابيا بالدوري الإسباني

عزز فريق ريال سوسييداد آماله في المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه فياريال 2 -1 اليوم الإثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس سلبيًا.





ورفع سوسييداد رصيده إلى 54 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس.





وتقدم سوسييداد بهدفين سجلهما ويليان خوسي دي سيلفا ودييجو لورينتي في الدقيقتين 61 و75 ثم رد فياريال بهدف وحيد سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 85 .





وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 54 نقطة لخيتافي في المركز السادس.