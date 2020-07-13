مليون وحدة سكنية بـ200 مليار جنيه.. وزير المالية: إنجازات مشروعات التطوير العمراني قصة نجاح كبيرة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما تم من إنجازات في تمويل مشروعات التطوير العمراني قصة نجاح كبيرة.





وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية, أن الفترة الأخيرة في مصر شهدت تطويرا في مجالات متعددة مثل الطرق والمشروعات العمرانية.





وتابع وزير المالية, أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية خلال الفترة الزمنية القليلة السابقة بتكلفة 200 مليار جنيه لتحسين معيشة المواطن المصري.





وأوضح الدكتور محمد معيط أن هناك العديد من الجهات ساهموا في إنشاء مليون وحدة سكنية مثل صندوق تحيا مصر وهيئة المجتمعات العمرانية والبنوك ورجال الاعمال وغيره.





وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد إنهاء مهزلة المباني غير الآمنة والخطرة ولذلك تم بناء دار مصر و الأسمرات وخلافه من الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين.