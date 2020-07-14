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حوادث

اليوم.. الحكم على العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير المشروع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:03 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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رامي المهدي
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم، حكمها على العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.

  
وأسندت النيابة للمتهم، " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"  و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان.


وكذلك أنه فى الفترة من 2012 لـ2016 حصل على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب باحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.
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