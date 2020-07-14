AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط ينخفض بفعل قفزة في الإصابات بكوفيد-19 والتوترات بين أمريكا والصين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:03 ص
خام برنت
خام برنت
Advertisements
رويترز

تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة‭ ‬يوم الاثنين بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أكبر زيادة ليوم واحد، وهو ما يذكي مخاوف من أن يدفع ذلك الحكومات إلى إعادة فرض إجراءات للعزل العام ومع تنامي نزاعات أمريكية وأوروبية مع الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 230 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد وهو عدد قياسي ليوم واحد. وكانت معظم الزيادة في النصف الغربي من العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 52 سنتا، أو1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.72 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.10 دولارللبرميل.

وواصل الخامان القياسيان الهبوط في التعاملات اللاحقة على التسوية موسعين خسائرهما إلى أكثر من 2 بالمئة.

وستجتمع لجنة للمراقبة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)‭ ‬يومي الثلاثاء والأربعاء ومن المتوقع أن توصي بمستويات لتخفيضات الإمدادات مستقبلا.

ومن المنتظر أن تخفف أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من خفض قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو أيار ويونيو حزيران مع تعافي الطلب العالمي على النفط.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (او إيه ان دي إيه) في نيويورك ”ذلك يبدو خيارا محفوفا بمخاطر لأن الخيار الأكثر آمانا هو تمديد لمدة شهر“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مارس

النفط يهبط بفعل مخاوف من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا وتضخم المخزونات الأميركية

أسعار النفط ترتفع 2% وتقفز 9% في أسبوع

النفط يصعد أكثر من 1% بعد هبوط في المخزونات الأمريكية وبيانات اقتصادية إيجابية

%1.31.. ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم

النفط يغلق مرتفعًا بفعل تحسن الطلب الأمريكي على الوقود

ترشيحاتنا

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

سعر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

آبي أحمد لازم يرحل.. الإثيوبيون يدشنون هاشتاج #AbiyMustGo

وزير الخارجية يرد ادعاءات تركيا بشأن التدخل في سرت والجفرة.. ويكشف مصير مفاوضات سد النهضة

كورونا السبب.. انتحار ممثل شاب داخل منزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها