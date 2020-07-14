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تعليم

انطلاق امتحانات 4 كليات بجامعة القاهرة.. والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
تشهد جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، انطلاق امتحانات السنوات النهائية، لـ ٤ كليات هي "دار العلوم، والطب البيطري، والآداب، والعلاج الطبيعي"، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.




وشهدت امتحانات جامعة القاهرة على مدار الأيام الماضية، وتوزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، شملت كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، بالإضافة إلى إرشادات عامة تحت عنوان "في التباعد حياة".


وشملت  الإرشادات الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.




كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.


وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بجميع الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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