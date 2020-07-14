أجندة محاكمات اليوم.. محاكمة ممدوح حمزة فى نشر أخبار كاذبة.. ومحاكمة المتهمين بمنع دفن ضحية كورونا بالدقهلية

الحكم على العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير المشروع





تنظر المحاكم اليوم، عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام، حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم، حكمها على العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهم، " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان.





وكذلك أنه فى الفترة من 2012 لـ2016 حصل على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب باحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسيااحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.





و تنظر اليوم، محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا من أهالي قريتي البهو وشبرا البهو التابعتين لأجا في الدقهلية، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





والقضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ.





وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، صدق على أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنصورة، بينهم 17 هاربًا وهاربه.





ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، عرض السلم العام للخطر، بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.





كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام.





وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية لسماع الشهود، وأمرت بإدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر .





ونسبت النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لممدوح حمزة ارتكاب جريمة ارهابية واستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " ومقاومة السلطات اثناء نأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.