الري: إثيوبيا ليست لديها إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري ، إن مفاوضات اليوم كانت على مستوى اجتماعات اللجان الفنية والقانونية، ثم استكملت بحضور وزراء الري في الدول الثلاث.





وأضاف محمد السباعي، في تصريحات تليفزيونية، أن " المفاوضات اليوم استمرت 7 ساعات، وعلى مدار الـ 11 يوما كان لدينا رغبة وأمل في التوصل إلى اتفاق".





وتابع محمد السباعي "مصر كانت حريصة على تقريب وجهات النظر عبر صياغات مختلفة للطروحات التي تقدمها".





وأكد محمد السباعي "للأسف بعد الجولة الأخيرة لم نصل إلى شيء؛ لعدم وجود إرادة حقيقية لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق".



