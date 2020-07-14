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حوادث

حبس تشكيل عصابى يسرق إطارات السيارات بالمقطم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:00 ص
حبس تشكيل عصابى يسرق
حبس تشكيل عصابى يسرق إطارات السيارات بالمقطم
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بالمنطقة.

وكان قد تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بالمقطم .

 فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم قيام (3) أشخاص بتكوين تشكيلا ًعصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات  بأسلوب "الفك".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والتى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرام، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- الأدوات التى يتم إستخدامها فى إرتكاب وقائع السرقة).

 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقروا بإرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الإطارات المُستولى عليها  لدى (2) من عملائهم "سيئى النية" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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