حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة للاستيلاء على كمامات طبية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، انتحلوا صفة رجال شرط ة للاسيتلاء على كمامات طبية.





وألقى ضباط أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على كمية من الكمامات الطبية من أحد الأشخاص.









تبلغ لقسم شرطة البساتين من (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بسابقة قيامه بعرض 145 علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكترونى مقابل مبلغ 25 ألف جنيه وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول "محدد" وأبدت رغبتها فى شراء الكمامات الطبية.





واتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالإستيلاء منه على الكمامات عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عاطل، عاملة كوافير حريمى، مدير مبيعات) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ملك الأول" وبحوزتهم ( طبنجة صوت وعدد 5 طلقات ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة"، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.