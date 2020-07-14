بـ كرامة.. وزيرة الهجرة: إعلان الرئيس عدم خروج أي مركبة غير شرعية للخارج نجاح للدولة.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن الدولة المصرية عملت على عودة أبنائها من الخارج، منذ بداية أزمة فيروس كورونا التي مر بها العالم أجمع وكان هناك تعاون بين مصر والكويت والسعودية .





وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن أجهزة الدولة قامت بالتعاون والتكامل في التعامل مع قضية العالقين بطريقة مؤسسية حتي يقوم كلنا منا بدورة ونستمد المعلومات من بعضنا البعض .





، ان وزارة الخارجية قامت بعمل كبير في تسجيل بيانات العالقين وفقا إلى المفهوم الذي قررته اللجنة ومنهم الذى ذهب للسياحة أو للعلاج . وأوضحت نبيلة مكرم إلىالذيقررتهأو





وتابعت : ان هناك 77 ألف مواطن عادوا إلى أرض الوطن خلال جائحة فيروس كورونا وأكدت علي ان الدولة بذلت كل الجهود لتقديم الدعم للمصريين في الخارج خلال جائحة فيروس كورونا .





واكملت : أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم خروج اى مركبة غير شرعية للخارج كان نجاحا للدولة .





واشارت الي ان اتفاقية المركز المصري الألماني تهدف لتوفير فرص للراغبين في الهجرة الي الخارج ولكن بكرامة .