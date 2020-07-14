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بـ كرامة.. وزيرة الهجرة: إعلان الرئيس عدم خروج أي مركبة غير شرعية للخارج نجاح للدولة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:57 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن الدولة المصرية عملت على عودة أبنائها من الخارج، منذ بداية أزمة فيروس كورونا التي مر بها العالم أجمع وكان هناك تعاون بين مصر والكويت والسعودية .

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن أجهزة الدولة قامت بالتعاون والتكامل في التعامل مع قضية العالقين بطريقة مؤسسية حتي يقوم كلنا منا بدورة ونستمد المعلومات من بعضنا البعض .

وأوضحت نبيلة مكرم ، ان وزارة الخارجية قامت بعمل كبير في تسجيل بيانات العالقين وفقا إلى المفهوم الذي قررته اللجنة ومنهم الذى ذهب للسياحة أو للعلاج .

وتابعت : ان هناك 77 ألف مواطن عادوا إلى أرض الوطن خلال جائحة فيروس كورونا وأكدت علي ان الدولة بذلت كل الجهود لتقديم الدعم للمصريين في الخارج خلال جائحة فيروس كورونا .

واكملت : أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم خروج اى مركبة غير شرعية للخارج كان نجاحا للدولة .

واشارت الي ان اتفاقية المركز المصري الألماني تهدف لتوفير فرص للراغبين في الهجرة الي الخارج ولكن بكرامة .
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