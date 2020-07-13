فلوسك وبلدك والبيئة.. أبرز مميزات عمل السيارة بالغاز الطبيعي

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن تحول السيارة من العمل بـ البنزين للغاز الطبيعي يكون فى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن لتر البنزين 92 يصل لـ 7.50 جنيهات فى حين أن متر الغاز بـ ثلاثة جنيهات.
وأضاف "سعد الدين" في تصريحات سابقة لصدى البلد أن تحويل العربية من بنزين لغاز يوفر أكثر من 50% من الأموال التى تصرف فى الوقود، وأكد أن تحويل العربية يكلف السائق من 8 آلاف لـ 12 ألف جنيه فقط ومن الممكن أن يتم بالتقسيط.
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وأوضح أن استخدام الغاز فى السيارات يعود على الدولة بالنفع فيما يخص البيئة فى الحفاظ على صحة المواطنين، وأن السائق سيوفر ثمن ما قام بدفعه فى تغيير السيارة من البنزين للغاز فى 8 أشهر، وأكد أن تغيير العربية لن يؤثر على صحة العربية وأن الفترة المقبلة سيكون جميع محطات البنزين متواجد بها غاز طبيعى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.