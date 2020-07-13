فلوسك وبلدك والبيئة.. أبرز مميزات عمل السيارة بالغاز الطبيعي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.