AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

فلوسك وبلدك والبيئة.. أبرز مميزات عمل السيارة بالغاز الطبيعي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:50 م
عمل السيارة بالغاز
عمل السيارة بالغاز الطبيعي
Advertisements
قسم الاقتصاد
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن تحول السيارة من العمل بـ البنزين للغاز الطبيعي يكون فى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن لتر البنزين 92 يصل لـ 7.50 جنيهات فى حين أن متر الغاز بـ ثلاثة جنيهات.

وأضاف "سعد الدين" في تصريحات سابقة لصدى البلد أن تحويل العربية من بنزين لغاز يوفر أكثر من 50% من الأموال التى تصرف فى الوقود، وأكد أن تحويل العربية يكلف السائق من 8 آلاف لـ 12 ألف جنيه فقط ومن الممكن أن يتم بالتقسيط.

اقرأ أيضا:

وأوضح أن استخدام الغاز فى السيارات يعود على الدولة بالنفع فيما يخص البيئة فى الحفاظ على صحة المواطنين، وأن السائق سيوفر ثمن ما قام بدفعه فى تغيير السيارة من البنزين للغاز فى 8 أشهر، وأكد أن تغيير العربية لن يؤثر على صحة العربية وأن الفترة المقبلة سيكون جميع محطات البنزين متواجد بها غاز طبيعى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة البرلمان تكشف موقفها من إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي

فرج عامر يكشف مزايا تحويل السيارات الجديدة للغاز الطبيعى

الرئيس السيسي: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. قروض بفائدة صفرية لأصحابها.. برلمانيون: يساهم في نظافة البيئة من التلوث.. ويقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

أبرزها هبوط أسعار السلع.. اقتصادية النواب تكشف فوائد تحويل السيارات من الوقود للغاز

من 8 إلى 12 ألف جنيه.. شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز

خلال 4 ساعات.. «غازتك» تعلن تفاصيل تحويل السيارة من البنزين للغاز بالتقسيط

ترشيحاتنا

احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب

أقل من السابق.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لعلاج تداعيات كورونا

العثور على جثة نجمة هوليوود في بحيرة بيرو بعد أيام من اختفائها

مشهد مرعب .. بلطجية يهاجمون سائق سيارة ويطعنونه بعنف وسط الشارع .. فيديو

تذبح المرضى.. تامر أمين: مريض بكورونا دفع 774 ألف جنيه لمستشفى خاصة فى ١٢ يوما.. فيديو

النجار: البطاطس تواجه كارثة .. وإنتاج العروة الشتوية يتم إعدامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها