أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية وطلباتها شاذة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه يتبقى أمامنا أسبوع تدرس فيه جنوب أفريقيا المقترحات والتوصيات وتقارير الدول الثلاثة والموقف الرسمي لكل دولة بعد انتهاء المسارات الماراثونية الملحمية.





وأضاف أيمن سلامة في تصريحات تليفزيونية: " يتم دراسة تقارير الدول الثلاثة وتقارير المراقبين على تلك المفاوضات وتوصيات وإشارات المراقبين".





وتابع أيمن سلامة: " إثيوبيا تطلب طلبات شاذة في مفاوضات سد النهضة ". إثيوبيا





وأكمل أيمن سلامة: "لا توجد محكمة دولية وهيئة تحكيم دولية إلا برضا أطراف النزاع في ملف سد النهضة"، مضيفا: " إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية والافريقية".



