AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية وطلباتها شاذة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:52 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه يتبقى أمامنا أسبوع تدرس فيه جنوب أفريقيا المقترحات والتوصيات وتقارير الدول الثلاثة والموقف الرسمي لكل دولة بعد انتهاء المسارات الماراثونية الملحمية.

وأضاف أيمن سلامة في تصريحات تليفزيونية: "يتم دراسة تقارير الدول الثلاثة وتقارير المراقبين على تلك المفاوضات وتوصيات وإشارات المراقبين".

وتابع أيمن سلامة: "إثيوبيا تطلب طلبات شاذة في مفاوضات سد النهضة".

وأكمل أيمن سلامة: "لا توجد محكمة دولية وهيئة تحكيم دولية إلا برضا أطراف النزاع  في ملف سد النهضة"، مضيفا: "إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية والافريقية".

ولفت أيمن سلامة: "إثيوبيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تجاهر بانتهاك قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهذا يعني تقويض منظمة الأمم المتحدة وثقة المجتمع الدولي في القانون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربية: مصر تتمسك بوجود جهة دولية ضامنة لأي اتفاق يخص سد النهضة

تصعيد المفاوضات لمستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث.. مصر تواصل تحقيق المكاسب في ملف سد النهضة

أيمن سلامة عن قانونية التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة: أي اتفاقية إطارية عامة يتبعها اتفاق أو ملحق فني

نهر النيل دولي.. مفيد شهاب:على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية

أستاذ قانون دولى: إثيوبيا منذ 2011 تزيف وتماطل مصر لبناء سد النهضة

وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.. أيمن سلامة: من حق مجلس الأمن وقف بناء سد النهضة

ترشيحاتنا

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

أخبار الزمالك.. تعافي نجم الفريق من كورونا.. ناد مغربي يقاضي الأبيض بسبب حميد أحداد

تعرف على السيارات المعفاة من التحول إلى الغاز الطبيعى

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

لشكه في سلوكها .. عامل يذبح شقيقته بسوهاج

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكار نسب ابنتها بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها