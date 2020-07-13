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أخبار البلد

«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية للجاليات الإفريقية في مصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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وقعت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بروتوكول تعاون مع جهات طبية متخصصة، لتوفير الخدمات الطبية الكاملة، للجاليات الإفريقية في مصر بأسعار تتناسب معهم وبأعلى جودة.


وأعلنت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، عن أن هذ البرتوكول الذي تم توقيعه مع عيادات وايت كوتس ومجموعة كيمت للخدمات الطبية الكاملة، يهدف إلى توفير خدمات بأعلى جودة للجاليات الإفريقية في مصر.


وأشارت "عاطف" خلال توقيع البروتوكول، إلى زيارة عدد من السفراء الإفارقة في مصر، إلى مقرات تقديم الخدمات الطبية وأبدوا سعادتهم من مستوى الخدمات المقدمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار المسئولية المجتمعية ودور المؤسسة في دعم الجاليات.


وأوضحت رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، أن المؤسسة تعمل بصورة مستمرة على تقديم الدعم للجاليات الإفريقية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي كانت له تأثيرات كبيرة على الجاليات الإفريقية بعد توقف أعمالهم.


وأكد طارق قمر، ممثل الكيان الطبي الموقع على البروتوكول، أنهم يعملون بالتعاون مع المؤسسة لتقديم الخدمات الطبية كاملة وبجودة عالية للجاليات الإفريقية في مصر، في إطار المسئولية المجتمعية لهم.


«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية للجاليات الإفريقية في مصر
«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية للجاليات الإفريقية في مصر
«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية للجاليات الإفريقية في مصر
«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية للجاليات الإفريقية في مصر
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