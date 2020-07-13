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أخبار البلد

أخبار السوشيال.. رد فعل هنا الزاهد بعد القبض على المتحرشين بها.. وياسمين صبري تشعل مواقع التواصل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



هنأ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز بـ ميلاده ونشر صالح صورة له تجمعة به مع محمد صلاح من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 


تعرضت الفنانة هنا الزاهد , منذ عدة أيام لحالة تحرش من قبل  أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها , وقد ثبتت حالة بتصويرها للواقعة ونشرها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى. 



روج الفنان احمد داود ل مسلسلة الجديد " مملكة ابليس " ونشر فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
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