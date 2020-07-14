ياسيمن غيث: 80% من ثقافة الأسر تبرر التحرش تحت بند "المعاكسة اللطيفة"

قالت الفنانة ياسيمن غيث، إن قضايا التحرش التي أثيرت مؤخرًا تسببت في نوبة إفاقة وصحيان للجميع، قائلة "إحنا سكتنا على حاجة ماينفعش نسكت عليها اللي حصل ده فوقنا كلنا وخضنا".





وتابعت ياسمين ، في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، قائلة: "طول عمري ماشية خايفة وانا نازلة الشارع بفكر هلبس إيه بفكر مليون مرة.. أبويا وأخويا دايما يقولولي ماتلبسيش ده وإلبسي ده لان المكان الي إنتي رايحاه فيه مشكلة وفيه شباب.. لحد ماتعبت وماصدقنا نتكلم".





وأكملت أنه :"عشان إحنا فنانات والناس شايفانا شفت ضروري إننا نتكلم ونشجع الكل يتكلم ويكافح الظاهرة المتفشية.. لو فضلنا ساكتين الناس كلها هتتظلم عشان كده قررت اتكلم وافيد الناس وحكيت تجربتي مع التحرش".

وسردت غيث، قصتها التي بثتها عبر مقطع فيديو على منصة " إنستجرام "، قائلة :"حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة وبيعمل ده مع اي بنت وكان معروفا ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته.





وأشارت إلى أن ما ساعدها وقتها صداقة والدتها ووالدها وأنها دعمتها وتوجهت معها لتحرير شكوي قائلة "عمرهم ماخوفوني اني احكيلهم حاجة مهما كانت وعايزة اسال سؤال هوا ذنب البنت إيه لو حصلها تحرش أو إغتصاب؟ هي مش غلطانة وعاوزة أققول لكل أولياء الامور صاحبوا بناتكم وإسمعوهم عشان يبوا اقويا كفاية انهم يحكلوا ليكوا مشاكلهم وياخدوا افعال تخلي المذنب ياخد عقابه".





وعلقت غيث على تبرير التحرش السائد الان على منصات التواصل الاجتماعي قائلة " حاجة بشعة.. وأنا بشوف تعليقات سخيفة سخافة مش طبيعية.. الفيديو الي انا عملته أخد شير كتير ولما كنت بشوف تعليقات الي مشير كنت بشوف كلام غريب زي بيتكلموا ليه ؟ وعاوزة أققلهم بتبرر التحرش ليه للبنت لابسة ولا قالعة مايخصكش ليه انت كولد مش بتمشي خايف وبتفكر تلبس غيه ؟ لان مافيش بنت بتفكر تغتصب ولد".





وعزت غيث ظاهر التبرير لكون ثقافة الاسر المصرية بنسبة 80% يعطي الحق للشباب للتحرش في ثوب مايسمونه "المعاكسة اللطيفة".