أنا مش رامبو برده.. هنا الزاهد: كنت خايفة وأنا بصور المتحرشين.. فيديو

روت الفنانة هنا الزاهد ، تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء قيادتها سياراتها.





انا مش عارفة إزاي هصور المتحرشين". وقالت هنا الزاهد في تصريحات تليفزيونية، "المتحرشين كانوا بيجروا ورايا وانا كنت هعمل حادثة، و





وأضافت هنا الزاهد " كنت خايفة وانا بصور المتحرشين انا مش رامبو برده".





وتابعت هنا الزاهد "شكرا وزارة الداخلية للقبض على المتحرشين ولم أصدق أنه تم إلقاء القبض عليهم بتلك السرعة".





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ومرافقيه الـ 5، لقيامهم بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد أثناء سيرها بسيارتها في مدينة الشيخ زايد.





وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



