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توك شو

أنا مش رامبو برده.. هنا الزاهد: كنت خايفة وأنا بصور المتحرشين.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:00 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاني حسين
روت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء قيادتها سياراتها.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات تليفزيونية، "المتحرشين كانوا بيجروا ورايا وانا كنت هعمل حادثة، وانا مش عارفة إزاي هصور المتحرشين".

وأضافت هنا الزاهد "كنت خايفة وانا بصور المتحرشين انا مش رامبو برده".

وتابعت هنا الزاهد "شكرا وزارة الداخلية للقبض على المتحرشين  ولم أصدق أنه تم إلقاء القبض عليهم بتلك السرعة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ومرافقيه الـ 5، لقيامهم بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد أثناء سيرها بسيارتها في مدينة الشيخ زايد.

وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه  "5" أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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