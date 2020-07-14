أستاذ قانون دولي: إثيوبيا ترغب في توجيهات إرشادية وليس اتفاقا ملزما.. والخلافات القانونية في سد النهضة جوهرية ومتعددة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، إن ماحدث على مدار 11 يوما فى سد النهضة هو مشاورات فنية تضم خبراء الرأى والقانون وهى مشاورات شاقة من الناحيتين الفنية والقانونية، لافتا إلى أن هناك مراقبين دوليين من دول ومنظمات دولية يراقبون المشاورات الفنية غير المباشرة لسد النهضة الأثيوبي، وخاصة أن المشاورات الفنية ليست نقطة قوة وكانت عبارة عن انفراد كل دولة مع المراقبين والمنظمات المعنية المختلفة.





وتابع سلامة فى تصريح خاص لصدى البلد أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا ستقوم بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الاتحاد الأفريقي الراعى والمراقب لهذه المشاورات الفنية والقانونية فضلا عن اخطار الاتحاد عما جري خلال المفاوضات ومقترح كل دولة للاتفاق النهائي الشامل، بالإضافة إلى موقفها الرسمي اتجاه الدول الأخري وما تطلبه كل دولة من الاتحاد الأفريقي.





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وبالنسبة للمراقبين الدوليين قال استاذ القانون الدولي العام إن المراقبين أيضا سيقومون بتوجيه مذكرات فنية وقانونية بأهم الملاحظات سواء بتأييدهم أو تحفظهم لمقترحات الدول الثلاث، فضلا عما يتوقعونه من النواحى الفنية والقانونية بخصوص الاتفاق النهائي الشامل.





وأوضح سلامة انه :" ربما تكون الهوة الكبيرة تم تقريرها من النواحى الفنية ولكن الخلافات القانونية متعددة ولا تقتصر على مسائل قانونية ولكنها مسائل قانونية جوهرية أهمها أن أثيوبيا لا تريد توقيع اتفاق قانونية ملزم بموجب المعاهدات الدولية ولكنها تريد مايسمى بالقانون الرخو الناعم وهى عبارة عن توجيهات إرشادية عامة غير ملزمة".





وتابع استاذ القانون الدولي أن المسألة القانونية الجوهرية هى اقتراح أثيوبيا تأجيل المسائل الفنية الخلافية بين الدول الثلاث حول محددات تشغيل وملء سد النهضة وتحديد فترات الجفاف الشديدة والمعتادة وغيرها من مسائل فنية، وارجاؤها لما بعد الاتفاق، بمعنى اللجان الفنية التى تنشأ بعد الاتفاق النهائي وعليه فإن أثيوبيا تريد أن تقتصر عمل هذه اللجان على الرغم من ان الاتفاق القانوني الملزم لتشغيل السد هو الذي سيحدد اختصاصات اللجان الفنية وفض النزاعات بين الدول الثلاث.





وكانت قد اختتمت أمس المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.







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وعُقدت أمس اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





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وفى نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمه الإفريقية المصغرة.