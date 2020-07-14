قابلة للتجديد.. يحيى زكي: 50 عاما حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس..فيديو

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: إن مدة حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس 50 عاما وقابلة للتجديد.

وأضاف المهندس يحيى زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحقيق رؤية بين فترة 2020 و 2025 نستهدف في تلك الرؤية تنفيذ تنمية حقيقة علي أرض الواقع, مشيرا إلي أن هناك 17 مليار دولار استثمارات و100 ألف فرصة عمل حققناها خلال الفترة الماضية.

ونوه رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الصناعية بقناة السويس تتحرك بشكل جيد ونتمني في الفترة القادمة أن يكون هناك تحقيق للرؤية الاستراتيجية التي نعمل عليها حاليا.

وأوضح المهندس يحيى زكي أنه في الفترة السابقة كان هناك تجهيزات كثيرة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وما شابة ذلك.

وأشار إلى أننا نعمل في الخطة علي عدة محاور أولهما هو تطوير وتعديل الموانئ وكيفية تحديد مناطق الصناعات اللوجسيتية التي تناسب المرحلة الحالية والتي تناسب احتياجات الدولة ايضا.