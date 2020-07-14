AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قابلة للتجديد.. يحيى زكي: 50 عاما حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:44 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: إن مدة حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس 50 عاما وقابلة للتجديد.

وأضاف المهندس يحيى زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحقيق رؤية بين فترة 2020 و 2025 نستهدف في تلك الرؤية تنفيذ تنمية حقيقة علي أرض الواقع, مشيرا إلي أن هناك 17 مليار دولار استثمارات و100 ألف فرصة عمل حققناها خلال الفترة الماضية.

ونوه رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الصناعية بقناة السويس تتحرك بشكل جيد ونتمني في الفترة القادمة أن يكون هناك تحقيق للرؤية الاستراتيجية التي نعمل عليها حاليا.

وأوضح المهندس يحيى زكي أنه في الفترة السابقة كان هناك تجهيزات كثيرة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وما شابة ذلك.

وأشار إلى أننا نعمل في الخطة علي عدة محاور أولهما هو تطوير وتعديل الموانئ وكيفية تحديد مناطق الصناعات اللوجسيتية التي تناسب المرحلة الحالية والتي تناسب احتياجات الدولة ايضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعديل بعض مواد قوانين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج استرشادي لغيرها من المناطق التنموية.. ويستعرض مقترحات تعديل بعض مواد قوانين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لجذب الاستثمارات.. يحيى زكي: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية

رئيس اقتصادية قناة السويس أمام البرلمان: دراسة تصنيع قطارات السكك الحديدية في شرق بورسعيد.. وضخ استثمارات في مجال الصناعات الطبية في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد

بتكلفة ٢٤٠ مليون دولار.. مجمع صناعي لعربات السكة الحديد بشرق بورسعيد

ترشيحاتنا

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

سعر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

قمة إفريقية مصغرة .. الدول الثلاث ترفع تقارير منفصلة غدا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

النجار: البطاطس تواجه كارثة .. وإنتاج العروة الشتوية يتم إعدامه

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة