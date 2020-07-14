بعد حالات الغرق.. الإجراءات المتخذة في شاطئ النخيل.. فيديو

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشواطئ مغلقة بقرار من رئيس الوزراء وقمنا بإغلاق 61 شاطئا في الإسكندرية و 43 شاطئا في الساحل الشمالي.





وأضاف جمال رشاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى إم سى، أن حادثة الغرق التي حدث يوم الجمعة الماضية لم نكن نتمنى أن تحدث كما أننا نسيطر على عملية إغلاق الشواطئ عن طريق مرور الحملات عليها للتأكد من إغلاقها .





جمال رشاد ، أن هناك مواطنين يقومون بالنزول الي الشواطىء فجرا؛ حتي لا تصل إليهم الحملات التي تقوم بالمرور. وأوضحإليهم





وتابع : أن هناك جروبات يقوم المواطنين بسؤال بعضهم البعض عليه بخصوص الشواطئ.





واستكمل : أن الحادثة التي حدثت في شاطئ النخيل تمت يوم الجمعة الساعة 5 فجرا رغم ان جميع الخدمات مغلقة على الشاطئ .