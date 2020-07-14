مستشار مجلس الوزراء: أصبت بكورونا وتعافيت وقررت التبرع ببلازما الدم..فيديو

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن أكثر من 25 ألف مواطن تعافوا من فيروس كورونا قد تبرعوا ببلازما الدم، مؤكدا أنه لابد من التبرع بالبلازما؛ لشفاء المصابين من هذا المرض.





وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أنه أصيب بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أعراض المرض.





وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه بعد تعافيه؛ قرر التبرع ببلازما الدم، معلقا "الحمد لله الإصابة كانت بسيطة ولم يكن هناك ألم ولا يوجد أعراض وتم عزلي منزليا.





وأشار هاني يونس إلى أن أحد اصدقاه أصيب بكورونا ودخل مرحلة الخطر وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولكن بعد توفير بلازما المتعافين له تحسنت حالته الصحية.



