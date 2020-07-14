محافظ كفر الشيخ: لم نعثر على جثمان طالب غرق في مصيف بلطيم منذ 4 أيام ..فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: إن جميع أجهزة المحافظة متكاتفة وتقوم بالعمل على مدار 24 ساعة منذ أن تم غرق طالب في مصيف بلطيم من 4 أيام للعثور عليه.





وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن موج البحر مرتفع منذ عدة أيام ولكن الجميع يشارك في العمل حتى يتم العثور على جثمانه .





جمال نور الدين ، أن الجميع يعمل على إيجاد الجثمان ولكننا إلى الآن لم نعثر عليه . وأوضحالجميعإيجادإلىالآنعليه





وتابع: أن شاطئ بلطيم شاطئ عام ويوجد منه جزء كبير مصيفي وتصل مساحته إ لى 7 كيلو مترات، وأكد أن هذا الشاطئ ممنوع النزول إليه.





واستكمل: أن هذا الشاب الذي توفي كان معه مجموعة من الشباب وقاموا بالنزول إلى المياه الساعة 5 فجرا .











