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محافظ كفر الشيخ: لم نعثر على جثمان طالب غرق في مصيف بلطيم منذ 4 أيام ..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:33 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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إبراهيم القادري
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: إن جميع أجهزة المحافظة متكاتفة وتقوم بالعمل على مدار 24 ساعة منذ أن تم غرق طالب في مصيف بلطيم من 4 أيام للعثور عليه.

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن موج البحر مرتفع منذ عدة أيام ولكن الجميع يشارك في العمل حتى يتم العثور على جثمانه.

وأوضح جمال نور الدين، أن الجميع يعمل على إيجاد الجثمان ولكننا إلى الآن لم نعثر عليه.

وتابع: أن شاطئ بلطيم شاطئ عام ويوجد منه جزء كبير مصيفي وتصل مساحته إلى 7 كيلو مترات، وأكد أن هذا الشاطئ ممنوع النزول إليه.

واستكمل: أن هذا الشاب الذي توفي كان معه مجموعة من الشباب وقاموا بالنزول إلى المياه الساعة 5 فجرا .



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