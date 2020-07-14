لـ سحب الثقة من الغنوشي.. برلمانية تونسية: نحتاج لتوقيع 76 نائبًا.. فيديو

النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر ، إن مسار سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان، انطلق منذ زيارة أردوغان، وبعد تحركاته المشبوهة وغير القانونية في الملف الليبي. قالت عبير موسي





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة الغد ، وأيضا تحركاته مع الإخوان وأردوغان بطريقة غير معلنة، وهذا ما أدى إلى دخول أعضاء برلمانيين آخرين خارج كتلة الحزب الدستوري الحر، ووقعوا على عريضة سحب الثقة.





وأكملت: وبناء على الاتصالات التي حدثت يوم الجمعة والتجاوزات الخطيرة بحق أمن البرلمان والاعتداء على حرمته؛ اقتنع النواب بضرورة التوقيع على عريضة سحب الثقة.





وأوضحت موسى أنه لتقديم عريضة سحب الثقة؛ يجب تجميع 76 توقيعا من أعضاء البرلمان، وهناك توقيعات مجمعة منذ فترة، ولكن من المتوقع أن نعيد تجميعها مرة أخرى.





وأشارت إلى أن هناك كتلا برلمانية جديدة أعلنت أنها ستشرع في تجميع بقية التوقيعات المطلوبة؛ لأن توقيعات الحزب الدستوري الحر موجودة منذ شهر.





وأكدت موسى أن الكتل البرلمانية التي انضمت لهم، هي "كتلة الإصلاح الوطني ، وكتلة تحيا تونس ، والكتلة الديمقراطية ، وكتلة المستقبل".





وتبدأ الكتل البرلمانية التونسية الربعة المشار إليها آنفا، إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يأتي ذلك بينما قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسية تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بالتشاور مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة.



