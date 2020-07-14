أخبار الرياضة السعودية.. أول رد رسمي من أهلي جدة على فسخ نجم الفريق لتعاقده.. أزمة كبيرة تواجه الهلال قبل استئناف الدوري

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:





أعرب عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن استغرابه من فسخ مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، عقده رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم.





كشف الإعلامي الرياضي السعودي سعود المشعل، عن أزمة خطيرة تهدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020





أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي بنادي الفيصلي السعودي، المسحة الثانية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.



