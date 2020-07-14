AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:44 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي،  إن  إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة .

وأضاف أيمن سلامة في تصريحات تليفزيونية، :"  إثيوبيا ترغب في  مجرد توجيهات عامة مرشدة تمكنها من التهرب منها".

وأوضح أيمن سلامة: أن " رئيس الاتحاد الافريقي في تحدٍّ كبير؛ لان الكرة في ملعب الاتحاد الافريقي".

وأكمل أيمن سلامة:"  الموقف السوداني قريب من الموقف المصري  في ملف سد النهضة، والاتحاد الافريقي أمامه اسبوع لدراسة التقارير الخاصة بالمفاوضات الأخيرة، ومواقف الدول الثلاث".

واستطرد أيمن سلامة: "لا توجد محكمة دولية وهيئة تحكيم دولية إلا برضا أطراف النزاع في ملف سد النهضة"، مضيفا: "إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية والافريقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

أيمن سلامة عن قانونية التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة: أي اتفاقية إطارية عامة يتبعها اتفاق أو ملحق فني

أستاذ قانون: ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد مخالفة دولية

محمد حجازي: مصر لديها شرعية دولية في ملف سد النهضة .. فيديو

برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي في ليبيا والمائي في إثيوبيا

سامح شكري: مصر تتعامل بحسن نية في ملف سد النهضة.. وكان هناك اتفاق عادل ومنصف رفضت إثيوبيا التوقيع عليه

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محاور شرق مصراتة

أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الأدعية المستحبة في الصلاة.. 5 أدعية حث عليها النبي

الأزمة تتصاعد .. هيفاء وهبي ترد على تصريحات محمد وزيري

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها