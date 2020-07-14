أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة





وأضاف أيمن سلامة في تصريحات تليفزيونية، :" إثيوبيا ترغب في مجرد توجيهات عامة مرشدة تمكنها من التهرب منها".





وأوضح أيمن سلامة: أن " رئيس الاتحاد الافريقي في تحدٍّ كبير؛ لان الكرة في ملعب الاتحاد الافريقي".





وأكمل أيمن سلامة:" الموقف السوداني قريب من الموقف المصري في ملف سد النهضة، والاتحاد الافريقي أمامه اسبوع لدراسة التقارير الخاصة بالمفاوضات الأخيرة، ومواقف الدول الثلاث".





واستطرد أيمن سلامة: "لا توجد محكمة دولية وهيئة تحكيم دولية إلا برضا أطراف النزاع في ملف سد النهضة"، مضيفا: "إثيوبيا لا تستطيع مواجهة مصر سياسيا على الساحة الدولية والافريقية".